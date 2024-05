Cristiano Ronaldo gibt berühmtem Fan des FC Arsenal eine düstere Prognose: "Sie werden die Meisterschaft nicht gewinnen"

"Wir warten bei Arsenal immer noch auf dich", sagte Warren, bekanntermaßen großer Fan der Gunners, in einem auf Social Media kursierenden Video zu CR7. Der 39-jährige Portugiese reagierte mit einem lauten, wohlwollenden Lachen auf die Avance, die natürlich darauf anspielte, dass CR7 in der Vergangenheit auch mal mit Arsenal in Verbindung gebracht wurde.

Daraufhin antwortete Ronaldo etwas verspätet auf Warrens Frage, wer am Sonntag den englischen Meistertitel gewinnen würde: "Sie (Arsenal, d. Red.) werden die Meisterschaft nicht gewinnen, oh Gott", so CR7, dessen Tonlage dabei ein wenig bedauernd anmutete. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass statt der Gunners dann Manchester City, Stadtrivale von Ronaldos Ex-Klub Manchester United, den Premier-League-Pokal in die Höhe stemmen dürfte.

Vor dem letzten Spieltag am Sonntag führt City die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Arsenal an.