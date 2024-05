Arne Slot kündigt baldige Entscheidung beim FC Liverpool an: Nachfolge von Jürgen Klopp innerhalb "von Tagen" geklärt

Bei Liverpool würde Slot die Nachfolge von Klopp antreten, der Ende Januar 2024 angekündigt hatte, den Klub nach insgesamt fast neun Jahren zu verlassen. Er verliere zunehmend die Energie um "diesen Job wieder und wieder" zu machen, erklärte der Deutsche damals seine Entscheidung.

Slot schloss sich 2021 als Cheftrainer Feyenoord an. Sein Kontrakt wäre noch bis 2026 gelaufen. 2023 wurde er mit Rotterdam niederländischer Meister, vor wenigen Wochen siegte er außerdem im Finale des KNVB-Pokals mit 1:0 gegen den NEC Nijmegen.

Liverpools Titelhoffnungen wurden durch den 4:0-Sieg von Manchester City gegen Fulham am Samstag in der Premier League endgültig zunichte gemacht. Somit endet Klopps Zeit in Anfield mit einem kleinen Tiefpunkt - in dieser Saiosn konnte er abseits des Carabao Cups nämlich keinen einzigen Titel gewinnen.