Abseits-König mit unterirdischer Chancenverwertung: Wohin mit dem unberechenbaren Darwin Núñez?

© imago images

Niemand stand häufiger abseits als Darwin Núñez

Natürlich hätte er auch mit einem weiteren Assist vom Platz gehen können (allein in der Premier League hat er in dieser Saison bereits acht Assists gegeben - so viele wie Phil Foden), doch bei der Flanke von Salah stand er fast zwangsläufig im Abseits. Das passiert ihm deutlich zu häufig: Genau genommen 32-mal, häufiger als jedem anderen PL-Spieler.

Wenn man außerdem bedenkt, dass nur Erling Haaland (32) in der Saison 2023/24 mehr Großchancen vergeben hat als Núñez (27), ist es leicht zu verstehen, warum sich nun Zweifel an seiner langfristigen Zukunft einschleichen. Trotz all seiner Qualitäten und Verbesserungen muss er erst noch zeigen, dass er ein zuverlässiger Torjäger auf höchstem Niveau ist. Dennoch wäre es eine große Überraschung, wenn er den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen würde.