Diego Forlán lobt Jürgen Klopp: "Er hat den FC Liverpool wiederbelebt"

Dabei ist es laut Forlán nicht entscheidend, dass die aktuell laufende letzte Klopp-Saison an der Anfield Road dem Team höchstwahrscheinlich 'nur' den Titel im Liga-Pokal bringen wird.

Forlán sagte bwin: "Jürgen Klopp hat unglaublich viel für den Verein getan. Er hat den FC Liverpool wiederbelebt, einen Verein mit solch einer großen Historie." In der Liga schwächelten die Reds im Titelrennen jedoch zuletzt und müssen auf zahlreiche Ausrutscher der beiden Konkurrenten Manchester City und Arsenal hoffen. In der Europa League war im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo Schluss, weil das Hinspiel vor eigenem Publikum mit 0:3 verloren ging. "Natürlich war Liverpool der Favorit, aber die Europa League gewinnst du nicht mal eben so. Zu wissen, dass man die bessere Mannschaft ist, bringt einem nicht automatisch den Sieg. Liverpool kann eines der besten Teams der Welt sein - und trotzdem sind sie aus diesem Wettbewerb ausgeschieden", sagte Forlán.