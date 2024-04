"Der am meisten unterschätzte Torwart der Welt": Deutscher Keeper nach Hackentrick gefeiert

Nach einem gefährlichen Rückpass von Rodri im Strafraum wurde Ortega von Palace-Stürmer Jean-Philippe Mateta mächtig unter Druck gesetzt und reagierte blendend.

Der gebürtige Hesse ließ den Ball durch seine Beine rollen, legte ihn mit der rechten Hacke an Mateta vorbei und bereinigte somit die Situation technisch blitzsauber.

Der frühere City-Spieler Gündogan, mittlerweile in Diensten des FC Barcelona, postete das Video von der Szene bei X und schrieb dazu: "Der am meisten unterschätzte Torwart der Welt."

Ortega war im Sommer 2022 von Arminia Bielefeld nach Manchester gewechselt, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. In der laufenden Saison wurde der 1,85-Meter-Mann in 14 Pflichtspielen eingesetzt, in denen er 14 Gegentore kassierte und fünfmal seinen Kasten komplett sauber hielt.