"Sollte sich schämen": Wesley Sneijder wünscht Manchester United eine Packung gegen ManCity und geht auf Antony los

"Antony sollte sich für das, was er getan hat, absolut schämen. Er hätte direkt vom Platz gehen sollen, anstatt das zu tun. Ich hoffe, dass Manchester United im Finale 0:5 verliert", sagte Sneijder bei Ziggo Sport.

Antony war in der 85. Minute beim Stand von 3:2 für Manchester United eingewechselt worden und musste wenig später mit ansehen, wie seine Mannschaft nach einer 3:0-Führung sogar noch den Ausgleich kassierte. Im Elfmeterschießen setzte sich das Team von Trainer Erik ten Hag letztlich knapp durch.

Nach dem Triumph hatte sich Antony an Coventrys Spieler gewandt und diese mit einer Geste verhöhnt, als er in ihre Richtung lief und sich die Hände an die Ohren hielt.

Anschließend hatten sich mehrere Außenstehende über Antonys Mätzchen echauffiert. Ten Hag rechtfertigte indes die Aktion seines Schützlings, weil dieser "provoziert" worden sei.

Antony und United sind bereits am Mittwoch wieder in der Premier League gefragt, wenn sie im Old Trafford den Tabellenletzten Sheffield United empfangen. Es folgt ein Heimspiel gegen das abstiegsbedrohte Burnley am Samstag.