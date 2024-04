Chelseas Wunderkind, das Pep Guardiola nicht ziehen lassen wollte: Cole Palmer wandelt auf den Spuren von Cristiano Ronaldo und Erling Haaland

Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Cole Palmer - ein Dreiergespann, das so vor einigen Monaten vermutlich nur wenige auf dem Zettel hatten. Doch was ist die Verbindung zwischen ihnen?

In der Premier League gab es in diesem Jahrtausend mit Ronaldo und Haaland erst zwei Spieler, die im Alter von 22 oder jünger an mindestens 30 Toren in einer Saison direkt beteiligt waren. Dreierpack gegen Manchester United Anfang April, vier Tore gegen den FC Everton am 15. April - Palmer steht nun bei 29 Torbeteiligungen in 28 Einsätzen. Darunter auch neun Elfmetertore. Das schmälert seine Leistung jedoch nicht.

Zweifel daran, dass er das prominente Doppel aus Ronaldo und Haaland zum Trio machen wird, gibt es kaum. Die Frage ist eher, wo er am Ende genau landet. CR7 kam in der Saison 2007/08 auf 31 Tore und sechs Vorlagen, Haaland im vergangenen Jahr auf 36 Tore und acht Assists.

Sechs Partien hat Palmer noch vor sich. Während seine Vorgänger aber für Teams spielten, die jeweils den Meistertitel holten, steht er mit dem FC Chelsea aktuell auf dem neunten Tabellenplatz und kämpft um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb.