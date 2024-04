Arsenal-Legende mit Loblied auf Kai Havertz: "Er erinnert mich an mich selbst"

"Ich spreche nicht gerne über mich, aber er erinnert mich ein bisschen an mich selbst bei Barcelona (2011 bis 2014; Anm. d. Red.), weil ich diese beiden Rollen gespielt habe, die er als falsche Neun und als Achter spielt, und ich weiß genau, wie sich das anfühlt", sagte Fàbregas im Podcast Planet Premier League. "Es ist gut, weil er sich jetzt als wichtiger Spieler für die Mannschaft fühlt. Aber gleichzeitig weiß man nicht wirklich, wo man im nächsten Spiel spielen wird. Das kann einen verwirren, denn manchmal ist es besser, auf einer Position zu bleiben und dort sein Bestes zu geben."

Der Spanier machte dem deutschen Nationalspieler jedoch Hoffnung, dass er in Zukunft konstanter auf einer Position spielen werde: Als Mittelstürmer bzw. falsche Neun: "Aber jetzt, wo [Thomas] Partey zurück ist - und das ist eine gute Nachricht für Arsenal - werden [Declan] Rice als Achter und [Martin] Ödegaard etwas häufiger zum Einsatz kommen. Ich denke also, dass sein Platz (der von Havertz, d. Red.) von nun an der Neuner sein wird und das passt sehr gut zu der Art und Weise, wie Arsenal spielen will."