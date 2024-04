Kevin De Bruyne begeistert von Teamkollege von Manchester City: "Er kann in den nächsten 15 Jahren Fußballgeschichte schreiben"

Bei Téléfoot sagte De Bruyne über Foden: "Er ist eines der größten Talente, mit denen ich je gespielt habe. Er kann in den nächsten 15 Jahren Fußballgeschichte schreiben."

In der Tat absolviert Foden bei City seine bislang stärkste Saison als Profi. Der 23 Jahre alte Offensivspieler bringt es auf 22 Tore und 10 Assists in 45 Einsätzen. Unter anderem gelang Foden beim 3:3 gegen Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ein Traumtor aus der Distanz.

Angesichts der überzeugenden Vorstellungen Fodens verwundert das Lob De Bruynes nicht. Bereits vor einigen Wochen hatte Citys Teammanager Pep Guardiola das Eigengewächs des englischen Meisters als "besten Spieler der Premier League" bezeichnet. Außerdem sagte der Spanier: "Bei allem Respekt für die großartigen Spieler hier, aber niemand war so entscheidend wie er für uns in dieser Saison."

Am Wochenende eroberte Man City in der Premier League dank eines Erfolgs über Luton Town (5:1) und der Patzer von Arsenal und Liverpool die Tabellenspitze in der Premier League zurück. Als nächstes wartet das Rückspiel gegen Real in der Königsklasse auf De Bruyne, Foden und ihre Mannschaftskameraden. Der Kracher steigt am Mittwochabend im Etihad Stadium.