"Ein überragendes Gefühl": Kai Havertz spricht über seinen Fan-Song, den FC Bayern München und Roberto De Zerbi

"60 million down the drain - Havertz scores again" (60 Millionen in den Sand gesetzt - Havertz trifft erneut), singen die Arsenal-Fans über den 24-Jährigen, der im Sommer 2023 vom FC Chelsea zu den Gunners gewechselt war.

"Es ist ein überragendes, ein cooles Gefühl, vor allem, weil ich den Song generell ganz cool finde. Es ist einfach schön, wenn man ein Tor macht, dass das die Fans einfach so feiern, dass die Fans so hinter einem stehen, auch in schlechten Zeiten", sagte Havertz bei Sky.

"Ich mag den Song, ich mag die Melodie. Also für mich gibt es da nichts dran auszusetzen", so der Offensivspieler weiter, der verriet, dass das Lied hin und wieder auch in der Kabine gespielt werde.