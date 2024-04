"Fragt mich in einem Jahr nochmal": Jürgen Klopp mit klarer Ansage zu seiner Zukunft

Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo sagte Klopp: "Im Moment plane ich keine weitere Karriere als Trainer. Fragt mich in einem Jahr nochmal, aber nicht jetzt."

Der ehemalige Coach des BVB steht beim FC Liverpool noch bis 2025 unter Vertrag. Allerdings verkündete er bereits im Januar dieses Jahres, dass er im Sommer vorzeitig aufhören wird. Als Grund nannte er, dass ihm die Energie nach neun Jahren bei den Reds ausgehe.

Schon damals ließ Klopp offen, ob er seine Laufbahn als Trainer fortsetzen wird. Er schloss allerdings aus, irgendwann einen anderen Klub in England zu trainieren.

Spekulationen um mögliche neue Jobs gab es in den vergangenen Monaten mehrfach. Unter anderem war er als Bundestrainer im Gespräch.

In den letzten Wochen der Saison kämpft Liverpool noch um die Titel in der Europa League und in der Premier League. Die nächsten Aufgaben sind eben das Heimspiel in Europa gegen Atalanta am Donnerstag, ehe es am Sonntag an selber Stelle in der Liga gegen Crystal Palace geht.