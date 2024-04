"Ein schreckliches Interview": Jürgen Klopp und Reporter sorgen für kurioses Gespräch bei Pressekonferenz

Klopp sprach den Journalisten auf ein Interview an, das vor einigen Wochen mit seinem ehemaligen Schützling Jordan Henderson geführt worden war. In besagtem Gespräch hatte ein ESPN-Reporter den Ajax-Neuzugang nach einem 2:2 gegen Fortuna Sittard gefragt, ob er dessen Leistung als "armselig" bezeichnen dürfe, woraufhin Henderson antwortete: "Sie können es nennen, wie sie wollen."

Klopp hatte dieses Interview offensichtlich auch gesehen und nicht vergessen. So entwickelte sich auf der Presskonferenz am Mittwoch dieser Dialog:

Klopp: "Sie sind nicht etwa derjenige, der Jordan Henderson interviewt hat, oder?"

Journalist: "Nein."

Klopp: "Gut. War das Ihr Kollege? Ihr Freund? Das war ziemlich unangenehm, oder? Mit dem Mikro in der Hand. Das war ein schreckliches Interview."

Journalist: "Hat es Ihnen nicht gefallen?"

Klopp: "Kennen sie denn irgendjemanden, dem es gefallen hat?"

Journalist: "Ich habe später mit ihm (dem Kollegen, d. Red.) gesprochen und er meinte, er sei 'ein bisschen zu streng' gewesen. Und das hat er auch im TV zugegeben."

Klopp: "Das hat er gemacht? Wow, ok. Dann nehme ich die Entschuldigung im Namen von Hendo hier an."

Klopp kennt Henderson, der vor wenigen Wochen von Al-Ettifaq zu Ajax wechselte, bestens. Der Mittelfeldspieler war lange Jahre sein Kapitän bei den Reds, zusammen gewannen sie unter anderem die Champions League und die Meisterschaft in der Premier League.

Nach dem 2:2 beim Erzrivalen Manchester United am Sonntag steht für Liverpool nun das Duell mit Atalanta in der Europa League an. Das Hinspiel steigt am Donnerstagabend an der Anfield Road.