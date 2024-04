"Wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, werde ich aufhören": Pep Guardiola stellt Ende bei Manchester City in Aussicht

© getty

Er versprach, dass sein Team in Madrid auch nach vorne spielen wird: "Wir können hier nicht nur versuchen, das Spiel zu kontrollieren. Wir müssen auch versuchen, ihnen wehzutun. Wir müssen zeigen, dass wir da sind, um Tore zumachen."

City fehlen bei Real mit Nathan Aké und Kyle Walker zwei wichtige Abwehrspieler, außerdem ist der Einsatz von Josko Gvardiol noch fraglich.

Nach dem Top-Duell in der Königsklasse geht es für den amtierenden Triple-Sieger in der Premier League mit einem Heimspiel gegen Luton Town weiter: Der Aufsteiger stellt sich am Samstag im Etihad vor. City hat in der Liga aktuell einen Rückstand von einem Punkt auf das Top-Duo Arsenal und Liverpool.