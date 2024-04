Feyenoord-Trainer Arne Slot: "Ich würde gerne nach Liverpool wechseln"

"Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Vereine miteinander verhandeln", sagte Slot bei ESPN über einen möglichen Wechsel an die Anfield Road. "Ich sitze im Wartezimmer. Für mich ist klar: Ich würde gerne nach Liverpool wechseln", so der 45-Jährige, der in Rotterdam noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Dass Klopp Liverpool am Saisonende nach dann knapp neun Jahren im Klub verlässt, ist seit Ende Januar bekannt. Zunächst galt Xabi Alonso als Wunschkandidat auf die Klopp-Nachfolge, der Spanier bleibt aber bei Bayer Leverkusen. Außerdem wurde vor allem Sportings Rúben Amorim als möglicher neuer Coach der Reds gehandelt.