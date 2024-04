"Kann ein Liverpool-Trainer sein": Virgil van Dijk lobt Kandidaten der Reds

© getty

Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass es bereits Gespräche zwischen den Reds und Slots Verein Feyenoord gibt. Der niederländische Top-Klub soll dabei eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro fordern.

Slot trainiert Feyenoord seit 2021, steht in Rotterdam noch bis 2026 unter Vertrag. Der frühere Eredivisie-Profi hatte Feyenoord vergangene Saison zum Gewinn des Meistertitels geführt, in der laufenden Spielzeit holte man den Pokal und hat in der Liga Platz zwei so gut wie sicher. Vor Feyenoord war Slot zunächst Co- und später Chef-Trainer bei AZ Alkmaar gewesen.