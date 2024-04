"Entscheidung wird nicht rückgängig gemacht": FC Liverpool ignoriert Fan-Proteste

In den letzten Tagen fand ein Treffen zwischen Vereinsverantwortlichen und Fan-Vertretern statt, bei dem über dieses Thema gesprochen wurde. Im Anschluss bekräftigte Liverpool nun seine Entscheidung, will aber an der Kommunikation mit den eigenen Anhängern arbeiten.

In einer offiziellen Stellungnahme des Klubs hieß es: "Heute trafen sich Vertreter des Liverpool FC und Fan-Vertreter, um unter anderem über die kürzlich angekündigte Preiserhöhung für Eintrittskarten zu sprechen. Der LFC bestätigt, dass die Entscheidung über die zweiprozentige Erhöhung nicht rückgängig gemacht wird. Der LFC hat sich bereit erklärt, seinen Ansatz zur Einbindung der Fans zu überprüfen und zu verbessern, da beide Parteien erkannt haben, dass eine sinnvollere Einbindung in Gespräche über die Ticketpreise erforderlich ist."

Am Donnerstag gab es beim Europa-League-Spiel der Reds gegen Atalanta (0:3) Proteste der Fans gegen die Preiserhöhung.

Nach dem angekündigten Abgang von Coach Jürgen Klopp zum Saisonende ist aktuell noch nicht klar, wer das Team in der kommenden Spielzeit trainieren wird.

Obwohl die Erhöhung der Ticketpreise bei den Liverpool-Fans gar nicht gut ankommt, werden sie aller Voraussicht nach ihr Team im Saison-Endspurt unterstützen. Die Reds haben im Titelrennen der Premier League mit Manchester City und Arsenal gute Karten. In der Europa League wird es nach der deutlichen Hinspielniederlage gegen Atalanta schwer, das Halbfinale noch zu erreichen.