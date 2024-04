"Das hatte ich nicht": José Mourinho kritisiert Manchester United für mangelnde Unterstützung und ledert gegen seine Ex-Spieler

Gegenüber der englischen Zeitung The Telegraph sagte Mourinho: "Meine Beziehung zu Ed Woodward [ehemaliger Vorstandsvorsitzender, Anm.d.Red.] war gut. Gut, was den persönlichen Aspekt angeht. Wir schicken uns sogar jetzt noch SMS. Aber aus professioneller Sicht war es nicht das Beste. Ich bin, wer ich bin. Ich bin ein Mann des Fußballs. Ed kommt aus einem anderen Umfeld und was ten Hag in seiner Zeit bei Manchester United hatte, hatte ich nicht."

Der 61-Jährige weiter: "Ich hatte nicht dieses Maß an Unterstützung. Ich hatte nicht dieses Maß an Vertrauen. Deshalb bin ich traurig gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich am Anfang des Prozesses stand. In manchen Momenten hatte ich das Gefühl, dass die Dinge anders laufen könnten, wenn sie mir vertrauen und an meine Erfahrung glauben würden."

Während seinen zwei Spielzeiten, Mourinho arbeitete von 2016 bis 2018 für Manchester, geriet er mit mehreren hochrangigen Spielern aneinander - darunter Anthony Martial, Luke Shaw, Paul Pogba oder Bastian Schweinsteiger. Heute stehen noch Martial und Shaw bei United unter Vertrag.