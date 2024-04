Unbekannter Name als Nachfolger? Manchester City plant wohl schon für die Zeit nach Pep Guardiola

Guardiolas Vertrag bei City läuft 2025, also am Ende der kommenden Saison, aus. Zwar ist es keineswegs ausgeschlossen, dass der 53-Jährige noch einmal in Manchester verlängert - City will aber für den Fall der Fälle vorbereitet sein.

Laut Mirror haben die Verantwortlichen der Skyblues Míchel vom FC Girona als Guardiola-Erben auf dem Zettel. Der 48-Jährige wäre zwar keineswegs ein großer Name, dafür aber eine aus Klubsicht naheliegende Lösung, da Girona bekanntlich Teil der City Football Group ist. Zudem leistet Míchel in Girona hervorragende Arbeit.

Seit 2021 coacht er den spanischen Erstligisten, den er in dieser Saison voraussichtlich völlig überraschend in die Champions League führt. Nach 32 Spieltagen ist Girona Tabellendritter in LaLiga und hat zehn Punkte Vorsprung auf Rang fünf.