Meilenstein für Phil Foden! Star von Manchester City gesellt sich zu Erling Haaland und Lionel Messi

Foden traf beim Auswärtserfolg in Brighton doppelt. Mit seinem ersten Treffer zum 2:0 in der 26. Minute erzielte er sein 50. Tor in der Premier League. Damit avancierte der englische Nationalspieler zum erst dritten Spieler, der unter Guardiola im Alter von 23 Jahren oder jünger 50 Tore in Pflichtspielen erzielt hat.

Nur Lionel Messi einst beim FC Barcelona und Erling Haaland in Manchester gehören ebenfalls diesem exklusiven Club an. Foden ließ acht Minuten später noch seinen zweiten Treffer folgen und steht somit nun bei 51 Buden unter dem spanischen Coach.

Noch eine weitere Statistik förderte die Partie im Süden Englands zu Tage: Laut dem Datendienstleister Opta wurde ManCity zur erst vierten Mannschaft, die in vier aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen mehr als vier Tore erzielt hat. Zuvor gelang das Manchester United im April 2000, dem FC Bayern München im Mai 2022 und dem FC Arsenal im März 2024.