FA Cup: FC Liverpool schaltet Arsenal aus - Kevin De Bruyne feiert gelungenes Comeback nach langer Pause

Arsenal um Nationalspieler Kai Havertz in der Sturmspitze hatte vor allem in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und die deutlich besseren Chancen. Liverpool ließ ohne Stürmerstar Mohamed Salah, der mit Ägypten beim Afrika Cup antritt, zunächst Torgefahr vermissen, erst das Eigentor leitete den Sieg ein. In der Liga hatten sich die beiden Titelanwärter zuletzt einen Tag vor Heiligabend 1:1 getrennt.

Ein ungewohntes Bild lieferten vor allem die Outfits: Erstmals in der Vereinsgeschichte verzichteten die Gunners bei einem Heimspiel auf ihr rotes Trikot.

Anlass für das komplett weiße Jersey war die Kampagne "No More Red" gegen Messerkriminalität und Jugendgewalt. Und auch die Gäste trugen aus Solidarität nicht ihr rotes Heimtrikot, die "Reds" liefen stattdessen in lila auf.