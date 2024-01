Liverpools Trainer Jürgen Klopp nennt den Spieler, "vor dem das ganze Land zittert"

Teammanager Jürgen Klopp (56) vom FC Liverpool ist vorsichtig, was die Titelchancen seiner Mannschaft in der Premier League angeht. Die Reds belegen in Englands Eliteliga nach einer Serie von starken Spielen den Spitzenrang. Der deutsche Coach hat aber noch einige Rivalen auf dem Zettel. Vor allem Manchester City, wo Superstar Kevin De Bruyne (32) nach langer Verletzungspause vor seinem Comeback steht.

Zum Start in das neue Jahr sagte Klopp bei Sky Sports zur Situation in der oberen Tabellenregion: "Das ist ein schöner Moment. Dort oben ist schöner als auf jedem anderen Platz, aber noch ist gar nichts passiert." Der ehemalige Trainer des BVB erläuterte: "Alles ist positiv, daran besteht kein Zweifel. Aber letzte Woche noch - und das fühlt sich schon an, als sei es eine Ewigkeit her - marschierte Arsenal vorne weg. Heute sagen nun manche: 'Das war es für sie.' Tottenham war schon raus und mischt jetzt wieder mit. Und Kevin De Bruyne macht sich bereit. Das ganze Land fängt an zu zittern." De Bruyne zog sich Mitte August eine schwere Oberschenkelverletzung zu und verpasste seitdem mehr als 30 Partien von Triple-Sieger ManCity. Ende Dezember stieg der belgische Spielmacher wieder ins Training ein, wartet aber noch auf seinen ersten Einsatz seit der Blessur. Liverpool belegt in der Tabelle nach 20 Spieltagen mit 45 Punkten den ersten Platz. Drei Punkte dahinter liegt Überraschungsteam Aston Villa, Titelverteidiger ManCity folgt weitere zwei Zähler dahinter, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Arsenal und Tottenham haben fünf beziehungsweise sechs Punkte Rückstand auf Liverpool. Klopp führte aus: "Wir haben uns vor der Saison vorgenommen, aggressiv zu sein. Wir wollten angreifen und das wollen wir noch immer. Wir kennen uns selbst nun besser und verfügen über mehr Erfahrung. Bis jetzt läuft es ganz okay." Am kommenden Wochenende pausiert die Premier League. Für Liverpool steht am Samstag im FA Cup das mit Spannung erwartete Duell mit Arsenal an.

