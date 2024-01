Pedri bringt Erling Haaland als Ersatz von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ins Spiel: "Ein Cyborg"

Bezüglich eines möglichen Rücktritts von Lewandowski und auf die Frage, wer den Polen ersetzen könnte, bezeichnete Pedri den Norweger als den idealen Ersatz. "Ich würde [Lionel] Messi verpflichten, wenn er 19 oder 22 Jahre alt wäre, aber im Moment würde ich Haaland verpflichten. Er ist ein Cyborg und schießt eine Menge Tore", sagt der Mittelfeldspieler im Livestream von Ibai Llanos auf Twitch.

Allerdings, räumte Pedri ein, werde Lewandowski nicht alt, "bis er 60 ist".

Der polnische Stürmer befindet sich mit seinen 35 Jahren bereits im Zenit seiner Karriere. Obwohl Lewandowski in dieser Saison in 21 Einsätzen neun Tore erzielt hat, ist die Ausbeute im Vergleich zu den hohen Ansprüchen, die er in der Vergangenheit an sich selbst gestellt hat, eher mager. Es wurden bereits Stimmen laut, wonach sich die Blaugrana nach einem Ersatz umsehen müssten.

Haaland hat in 75 Einsätzen für City in allen Wettbewerben 71 Tore und 14 Assists erzielt und war maßgeblich am historischen Triple in der Saison 2022/23 beteiligt. Allerdings laboriert der Norweger derzeit an einer Stressfraktur im Fuß, weshalb er die Klub-WM und die letzten vier Spiele der Skyblues in der Premier League verpasst hatte.