Rodri sieht bei Erling Haaland Ähnlichkeiten zu Cristiano Ronaldo und Lionel Messi

Manchester Citys Mittelfeldspieler Rodri hat über die Rolle von Stürmerstar Erling Haaland im Team des Champions-League-Siegers gesprochen. Dabei ging er auch auf eine Eigenschaft ein, die Haaland den beiden Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ähneln lässt.

"Er ist wirklich freundlich, immer fröhlich, er spricht über alles und ist einfach ein brillanter Typ", sagte Rodri bei Diario As über Haaland.

Zudem habe der 23-jährige Norweger "den Hunger, sich zu verbessern und immer bereit zu sein. In dieser Hinsicht erinnert er mich an Cristiano und Messi", so Rodri.

Außerdem erklärte Rodri, wie sich Haalands Auftreten innerhalb der Mannschaft seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu City im Sommer 2022 entwickelt hat.

Rodri über Erling Haaland: Am Anfang "sehr ängstlich"

"Am Anfang fiel mir auf, dass er sehr ängstlich war. Er wusste, dass wir anders spielen und dass er nicht so viel ins Spiel involviert sein würde, sondern stattdessen auf Tore lauern soll", sagte Rodri.

Inzwischen habe sich Haaland längst daran gewöhnt, so der Spanier weiter: "Er sagt: 'Rodri, kontrolliert das Spiel, kontrolliert das Spiel. Vergesst mich einfach'. Das ist Verständnis für das Team. Er hat sich enorm verbessert, wenn es darum geht, entgegen zu kommen und dann die freien Räume zu suchen."

Haaland präsentiert sich auch in der laufenden Saison wieder gewohnt treffsicher.

In bisher 22 Einsätzen für City in dieser Spielzeit sind ihm schon 19 Tore gelungen. Zudem lieferte der Ex-BVB-Star noch fünf Vorlagen.