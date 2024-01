Spektakuläres Tauschgeschäft? Manchester United will angeblich einen französischen Stürmer verpflichten

Beim englischen Rekordmeister Manchester United wird die Verpflichtung des jungen Flügelstürmers Michael Olise vom Premier-League-Rivalen Crystal Palace diskutiert. Dies berichtet ESPN unter Berufung auf eigene Quellen.

Bei den Red Devils hat nach dem Kauf von Anteilen die INEOS-Gruppe von Sir Jim Ratcliffe das Sagen, wenn es um die Transfers geht. Nicht zuletzt deshalb wird erwartet, dass sich das Gesicht des United-Kaders im Sommer verändert. Ein neuer Spieler für den Angriff könnte eben Rechtsaußen Olise sein. Laut ESPN wolle man in Manchester Außenverteidiger Aaron Wan-Bissaka, der einst ebenfalls von Palace kam, in den Deal integrieren und so die Ablöse für Olise drücken.

Allerdings gebe es in Manchester nicht nur Fürsprecher für einen möglichen Transfer: Demnach beständen Zweifel, weil sich mit Wan Bissaka und einst Wilfried Zaha zwei ehemalige Palace-Spieler im Old Trafford nicht wie gewünscht entwickelten.

Olise spielte in der Jugend für Arsenal, Chelsea und Manchester City. Seinen Durchbruch feierte er beim FC Reading, von wo es 2021 für knapp zehn Millionen Euro Ablöse zu Crystal Palace ging. Dort unterzeichnete er im vergangenen Jahr einen bis 2027 gültigen Vertrag. Neben ManUnited soll auch Tabellenführer FC Liverpool an dem französischen U21-Nationalspieler zeigen. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde er auch mit PSG in Verbindung gebracht.

Olise musste in dieser Saison 13 Spiele lang wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Der 22-Jährige absolvierte neun Ligaspiele, in denen er fünf Tore erzielte und einen Assists lieferte.

Mit Palace trifft Olise am Mittwoch in einem Rückspiel der dritten Runde des FA Cups auf den FC Everton. Manchester United trifft am 28. Januar in der vierten Pokalrunde auf den Sieger des Duells Newport County gegen Eastleigh.