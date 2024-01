Marcus Rashford erhält von Manchester United angeblich eine saftige Geldstrafe

Der englische Rekordmeister Manchester United hat ein Statement zur Partyaffäre von Stürmer Marcus Rashford veröffentlicht, dazu setzte es wohl eine saftige Geldstrafe.

In Uniteds Mitteilung heißt es: "Marcus hat Verantwortung für sein Handeln übernommen. Die Angelegenheit wurde als interne Disziplinarsache behandelt, die nun abgeschlossen ist."

Rashford hatte in der vergangenen Woche am Mittwoch und am Donnerstag in der nordirischen Hauptstadt Belfast Party gemacht. Während der Donnerstag trainingsfrei war, meldete er sich von der Einheit am Freitag krankheitsbedingt ab.

Teammanager Erik ten Hag strich den Linksaußen daraufhin aus dem Kader für den 4:2-Sieg im FA Cup gegen Newport am Sonntag und kündigte im Rahmen des Spiels an, die Causa intern behandeln zu wollen.

Unterdessen berichtet die Boulevardzeitung The Sun nicht nur, dass Rashford von seinem Klub eine saftige Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 760.000 Euro aufgebrummt bekommen habe, sondern legt auch noch mit Details zu Rashfords Partynacht am Donnerstag nach.

So berichtet die Kellnerin Sarah Adair, die Rashford angeblich am Donnerstagabend bediente, unter anderem, der 26-Jährige sei so betrunken gewesen, dass sie ihm ins Bett habe helfen müssen, wo Rashford um drei Uhr nachts in Klamotten eingeschlafen sei.

Die Kritik an Rashford, der sportlich in dieser Saison zudem große Probleme hat, auf der Insel ist groß. Unter anderem fand Premier-League-Rekordtorjäger Alan Shearer deutliche Worte, als er Rashford davor warnte, "weiter sein Talent zu verschwenden".

Sportlich hat Rashfords Disziplinlosigkeit keine weiteren Konsequenzen. Der englische Nationalspieler ist ins Training zurückgekehrt und könnte beim nächsten Spiel am Donnerstagabend in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers in den Kader berufen werden.