Jürgen Klopp wollte den FC Liverpool angeblich bereits im letzten Sommer verlassen: Eine Person stimmte ihn um

Jürgen Klopp hat offenbar bereits am Ende der Saison 2022/23 konkret über einen vorzeitigen Abgang vom FC Liverpool nachgedacht. Das geht aus einem Bericht der Times hervor. Seine Ehefrau Ulla Sandrock habe den 56-Jährigen schließlich umgestimmt.

Liverpool absolvierte unter Klopp eine durchwachsene Vorsaison. Die Reds landeten in der Endabrechnung der Premier League nur auf Rang fünf und verpassten damit die Teilnahme an der Champions League. In der Königsklasse war im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation.

Laut Times habe sich Klopp "müde" gefühlt. Der eng getaktete Spielplan in England und die Erkenntnis, dass in seinem Kader ein mittelschwerer Umbau nötig war, hätten beim Teammanager die Zweifel an einem Verbleib gesäht und ein Rücktritt sei möglich gewesen.

Allerdings habe Klopps Frau Ulla Sandrock ihrem Gatten einen Rücktritt ausgeredet. Sandrock soll allgemein einen großen Einfluss auf die Entscheidungen Klopps haben. So habe sie eine wesentliche Rolle beim Abschied vom BVB 2015 und der anschließenden Absage an Manchester United gespielt.

Klopp wird Liverpool im Sommer ein Jahr vor dem Ablauf seines Vertrags verlassen. Seinen Schritt begründete er fehlender Energie.

Sein letztes Heimspiel an der Anfield Road wird er am 19. Mai gegen die Wolverhampton Wanderers bestreiten. Die Ticketpreise für jene Begegnung gehen auf dem Schwarzmarkt bereits durch die Decke.