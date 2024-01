Preissteigerung von 40.700 Prozent: Ticketpreise für Jürgen Klopps letztes Spiel an der Anfield Road explodieren

FC Liverpool Tabellenführer in der Premier League

Der ehemalige englische Rekordmeister absolviert eine starke Saison und steht aktuell an der Tabellenspitze. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Klopp-Schützlinge auf Titelverteidiger Manchester City. Allerdings haben die Skyblues noch eine Partie in der Hinterhand.

Als Liverpool 2020 den Meistertitel gewann, waren wegen der Coronapandemie keine Fans im Stadion erlaubt.

Nach dem 5:2-Sieg gegen Norwich City im FA Cup am Sonntag steht für Liverpool am Mittwoch das nächste Premier-League-Duell an: Dann kommt der FC Chelsea an die Anfield Road.