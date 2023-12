Manchester United unter Trainer Erik ten Hag in der Krise: Wer ist hier zu schlecht?

© Getty Images

Manchester United: Irre Ferguson-Statistik unterstreicht Misere

Die Kehrseite dieser ordentlichen, aber natürlich gewiss nicht überwältigenden Bilanz ist deutlich negativer. Das 0:3 gegen Bournemouth war bereits die siebte Pleite der laufenden Saison, das schaffte man zu diesem frühen Zeitpunkt zuletzt 1989/90. Eine Statistik, die die schon länger anhaltende Misere bei den Red Devils noch eindringlicher untermalt, ist folgende: Seit dem Ende der Ära Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 hat United nun 35 Heimspiele in der Liga verloren. Unter dem Schotten, der 21 Jahre lang in Old Trafford an der Seitenlinie stand, gab es lediglich 34 Niederlagen vor heimischem Publikum.

Was ten Hags Position zusätzlich schwächt ist: Der jüngste Formanstieg auf nationaler Ebene war nicht das Resultat erfrischenden Fußballs. Gegen die Aufsteiger Sheffield United und Luton Town tat man sich schwer und gewann nur knapp, gegen Brentford drehte man das Spiel erst durch zwei Treffer in der Nachspielzeit und auch bei Fulham kam der Sieg erst sehr spät zustande.

Dazwischen lagen enttäuschende Auftritte in der Champions League sowie eine 0:3-Heimpleite im EFL-Cup gegen ein B-Team von Newcastle United. Das Aus in der Königsklasse am Dienstag, als man beim Alles-oder-nichts-Spiel gegen den FC Bayern keinerlei Torgefahr ausstrahlte, hat die zarten sportlichen Pflänzchen nun endgültig zertrampelt.