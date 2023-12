Der FC Bayern München ist heute im Old Trafford zu Gast. Bleibt der FCB auch im sechsten Spiel der Gruppenphase unbesiegt? Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts.

Manchester United vs. FC Bayern München: Vor Beginn Tore - Aufstellung Manchester United A. Onana - Diogo Dalot, H. Maguire, Varane, Shaw - McTominay, Amrabat, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony - Höjlund Aufstellung FC Bayern München Neuer - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka, L. Sané, Musiala, Coman - Kane Gelbe Karten -

Manchester United vs. FC Bayern München: Champions League JETZT im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Aufseiten der Gäste schickt Thomas Tuchel mit einer Ausnahme die Anfangsformation auf den Rasen, die sich am Samstag in Frankfurt die 1:5-Klatsche eingefangen hat. Die einzige Veränderung stellt Jamal Musiala dar, der Eric Maxim Choupo-Moting (Bank) ersetzt.

vor Beginn Im Vergleich zur 0:3-Heimpleite gegen Bournemouth nimmt Erik ten Hag zwei Wechsel vor. Anstelle von Sergio Reguilon (Bank) und Anthony Martial (nicht im Kader) rücken Raphael Varane und Rasmus Höjlind in Uniteds Startelf.

Manchester United vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

vor Beginn Manchester United muss heute gewinnen, um noch eine Chance auf Platz zwei und das Erreichen der K.o.-Phase zu haben. Dann darf es beim Parallelspiel Kopenhagen vs. Galatasaray aber keinen Sieger gegen. Der FC Bayern dagegen will seine Serie von ungeschlagenen Spielen in der CL-Gruppenphase ausbauen.

vor Beginn Im Old Trafford rollt der Ball am 6. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ab 21 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie Manchester United gegen Bayern München.