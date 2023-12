Neue Strategie: Manchester United könnte Jadon Sancho offenbar entlassen

Die neue Kultur- und Einstellungsstrategie des neuen Minderheitseigentümers Sir Jim Ratcliffe könnte das Aus für Jadon Sancho bei Manchester United bedeuten.

Sky Sports News berichtet, dass Ratcliffes INEOS-Gruppe, die die sportliche Leitung des Vereins übernehmen wird, die Entwicklung einer positiveren Arbeitskultur in den Vordergrund stellen wird. Es wird demnach erwartet, dass eine rücksichtslosere Herangehensweise Einzug erhält, wenn es darum geht, Spieler loszuwerden, die nicht zum Ethos des Klubs passen. Dabei stehe ein Transfererlös nicht im Vordergrund.

Dem Bericht zufolge dient INEOS und Ratcliffe dabei Arsenal als Vorbild. Man bewundere die Gunners dafür, wie die Kündigungen der Verträge von Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang und Nicolas Pepe in den vergangenen Spielzeiten vollzogen wurden und dadurch eine neue Kultur Einzug erhalten hat.

INEOS von Ratcliffe hat Erfahrung in der Leitung von Unternehmen in einer Reihe von verschiedenen Sportarten. Unter der Leitung des ehemaligen Direktors des Radsportteams Sky, Sir David Brailsford, hat die Gruppe ihre Finger in den Bereichen Fußball, Radsport, Segeln, Leichtathletik und Motorsport im Spiel.

Da der Verkauf der Minderheitsbeteiligung noch aussteht, warten die United-Fans sehnsüchtig auf die Genehmigung und haben die Hoffnung, dass die maroden sportlichen Strukturen des Vereins bald neu ausgerichtet werden.