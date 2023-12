Jose Mourinho ätzt gegen Manchester United: "Mit diesen Leuten werdet ihr es nie schaffen"

Jose Mourinho hat harsche Kritik an Spielern und Mitarbeitern von Manchester United geübt, die bereits zu seiner Zeit bei den Red Devils im Verein beschäftigt waren.

Die vier übriggebliebenen Spieler des von Mourinho im Mai 2016 übernommenen Kaders sind Anthony Martial, Luke Shaw, Marcus Rashford und Scott McTominay. Mourinho hatte den Klub 2018 zum Verkauf von Martial gedrängt, war damit aber gescheitert, und er hatte Shaw während seiner Amtszeit kritisiert. In einem Interview in John Obi Mikels Podcast "Obi One" verriet Mourinho, dass er weiterhin einzelne Spieler als Hindernisse für den Erfolg identifiziert hat.

"Es gibt immer noch Leute in diesem Verein", sagte Mourinho und erklärte: "Wenn ich Leute sage, meine ich einige Spieler, aber auch einige andere Leute, die keine Spieler sind, die immer noch da sind, als ich bei Manchester United nach zwei Monaten sagte: Mit diesen Leuten werdet ihr es nie schaffen. Und sie sind immer noch da."

Mourinho spielte auch auf sein angespanntes Verhältnis zum ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Ed Woodward an und deutete an, dass die Zusammenarbeit mit Richard Arnold, dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden, vielleicht günstiger gewesen wäre.

"Sie haben immer noch einen CEO, der eine erstaunliche Person ist, die ich gerne während meiner Zeit dort gehabt hätte, das ist Richard Arnold, der jetzt wahrscheinlich geht", sagte Mourinho. "Ich hatte ihn als kaufmännischen Direktor, nicht als CEO, und ich hätte ihn gerne in meiner Zeit dort an meiner Seite gehabt, aber der Verein war nicht einfach. Ich bereue es nicht, denn ich habe alles gegeben."

Die Fans von Manchester United wissen, meinte der 60-jährige Portugiese weiter, "dass ich alles gegeben habe, sie wissen, wie sehr ich den Verein liebe. Ich war einmal mit Sky dort, ich saß in der Loge und gab meinen Kommentar ab, und das ganze Stadion drehte sich zu mir um und applaudierte und hat für mich gesungen."

Mourinho behauptete überraschend, dass sein zweiter Platz mit Manchester United in der Saison 2017/2018 einer der größten Erfolge seiner Karriere war.

Mourinhos Äußerungen deuten auf die anhaltenden Probleme im Verein und hin und dienen als Warnung für Erik ten Hag, dessen Mannschaft bereits aus der Champions League und dem Carabao Cup ausgeschieden ist und in dieser Saison in 25 Spielen 12 Niederlagen hinnehmen musste. Das nächste Spiel findet am Samstag auswärts gegen West Ham statt.