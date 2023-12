"Natürlich war das ein Elfmeter": Arsenal-Spieler gibt Fehlentscheidung im Duell mit Liverpool zu

Arsenals Abwehrspieler William Saliba hat zugegeben, dass der Schiedsrichter beim 1:1 gegen Liverpool am Samstag den Reds nach einem Handspiel von Martin Ödegaard einen Elfmeter hätte geben müssen.

Auf die Frage nach dem möglichen Handspiel lachte Saliba hinterher und antwortete: "Ja, na klar. Natürlich war das ein Elfmeter. Aber ich bin nicht der Schiri, wir müssen die Entscheidung akzeptieren."

Martin Ödegaard hatte den Halt verloren und war im eigenen Strafraum gestürzt. Dabei bewegte er den Arm in Richtung des Balls, der ihn berührte. Der eingeschaltete Video-Schiedsrichter sah keinen Grund, die Entscheidung von Referee Chris Kavanagh, der weiterspielen hatte lassen, zu ändern.

Auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp schaltete sich in die Diskussion um den nicht gegebenen Elfmeter ein. "Die Elfmeter-Situation ist komisch. Wenn man sich das anschaut, bin ich nicht sicher, wie man dann sagen kann, dass das keine Elfmeter ist. Ich bin mir sicher, dass mir irgendwer erklärt, warum das kein Handspiel war, aber ich verstehe es nicht", sagte er.

Wie im vergangenen Jahr stehen die Gunners an Weihnachten an der Tabellenspitze. In der Rückrunde der vergangenen Saison brach Arsenal dann aber ein und musste den Titel Manchester City überlassen. Für den Klub aus London geht es am Donnerstag mit dem Duell mit West Ham weiter.