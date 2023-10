In der Premier League geht es am 9. Spieltag zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton zur Sache. Wir tickern das Merseyside-Derby hier live mit!

Werden die Reds ihrer Favoritenrolle heute gerecht? Die Antwort gibt's hier im Liveticker!

FC Liverpool vs. FC Everton: 0:0 Tore - Aufstellung Liverpool Allison - Tsimikas, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai - Diaz, Diogo Jota, Salah Aufstellung Everton Pickford - Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Young - McNeill, Onana, Garner, Harrison - Doucoure - Calvert-Lewin

FC Liverpool vs. FC Everton: Merseyside Derby heute im Liveticker - 1. Halbzeit

13. Young rettet seine Mannschaft vor dem ersten Gegentreffer. Die Reds kontern, Szoboszlai treibt den Ball an und spielt im richtigen Moment zu Diaz, doch Young springt stark in den Schussweg und fälscht noch zu einer Ecke ab.

11. Schneller Angriff über die linke Seite. Gravenberch spielt Diogo Jota frei, der sich nach innen dreht und abschließt. Tarkowski fälscht zu einer Ecke ab.

9. Salah schickt Luiz Diaz steil, der Pass gerät aber etwas zu lang. Pickford nimmt den Ball auf - Gefahr bereinigt.

7. Ashley Young läuft Luiz Diaz gut ab und erntet lautstarken Applaus der Toffee-Fans.

6. Die frühe Anstoßzeit ist für viele Fans in England selbstverständlich gern gesehen, sodass schon um 12:30 Uhr auf der Insel Spitzenfußball gezeigt werden kann. Jürgen Klopp dagegen hat unter der Woche noch einmal betont, dass er von dieser Anstoßzeit überhaupt nicht begeistert ist, zumal der LFC deutlich häufiger früh ran muss - im Gegensatz zu Manchester City beispielsweise.

4. Erste Möglichkeit für Liverpool. MacAllister spielt zum Strafraum auf Gravenberch, der zu Szoboszlai ablegt. Vier Leute pressen auf den Ungarn, der aber den eingelaufenen Salah sieht und zu ihm lupft. Dessen Direktabnahme ist nicht weiter erwähnenswert, zudem stand er dabei im Abseits.

1. Auf gehts. Everton hat angestoßen.

vor Beginn Die Teams kommen auf den Rasen, klatschen sich gegenseitig ab. Nach einer Schweigeminute für die Opfer in Israel darf es dann auch losgehen.

vor Beginn Selbstverständlich ist die Anfield Road bis auf den letzten Platz besetzt. Die Stimmung ist schon auf einem Top-Niveau. Freuen wir uns aufs Merseyside-Derby. Schiedsrichter ist im Übrigen Craig Pawson.

vor Beginn Für einen Sieg muss der LFC aber an der eigenen Fehlerquote arbeiten. Individuelle Fehler haben in den vergangenen beiden Ligaspielen zu entscheidenden Gegentreffern geführt, zumal von Führungsspielern wie beispielsweise Virgil van Dijk verursacht. Und auch wenn die Kader sich in ihrer Stärke deutlich unterscheiden: In einem solch emotionalen Spiel entscheiden am Ende Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Und damit drei Euro ins Phrasenschwein.

vor Beginn Da werden die Fans der Reds sicherlich noch ein Wörtchen mitreden wollen, schließlich geht es hier wieder einmal darum, für ein halbes Jahr die Fan-Hoheit in der Stadt und dem Landkreis im Nordwesten Englands genießen zu dürfen. Gleichzeitig könnte sich Liverpool mit einem deutlichen Sieg mal eben so die Tabellenführung der Premier League krallen. Motivation genug also fürs Klopp-Team, sich im Derby den Allerwertesten aufzureißen.

vor Beginn Pünktlich zum Landkreisduell in Merseyside hat sich Everton zurückgemeldet und geht etwas selbstbewusster in die Partie als wahrscheinlich noch kurz zuvor. Mit dem zweiten Dreier der Saison sind die Toffees nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, da wollen sie auch bleiben.

vor Beginn Sean Dyche setzt wenig überraschend auf dieselbe Elf von vor zwei Wochen, die 3:0 gegen Bournemouth gewann.

vor Beginn Everton startet mit folgender Elf: Pickford - Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Young - McNeill, Onana, Garner, Harrison - Doucoure - Calvert-Lewin.

vor Beginn Jürgen Klopp setzt im Merseyside-Derby wieder auf Diogo Jota, der nach seiner Rotsperre zurück ins Team kehrt. Ansonsten stellt er gegenüber dem 2:2 bei Brighton auf weiteren Positionen um: Tsimikas spielt hinten links für Robertson, Konate neben van Dijk in der Innenverteidigung. Ryan Gravenberch erhält den Vorzug vor Harvey Elliott.

vor Beginn Die Aufstellung vom LFC auf einen Blick: Allison - Tsimikas, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold - Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai - Diaz, Diogo Jota, Salah.

vor Beginn Derbyzeit in Liverpool, zumindest tabellarisch liegen die beiden Vereine allerdings weit auseinander. Der FC Liverpool ist aktuell mit 17 Punkten nur knapp unterhalb der Tabellenspitze platziert, Everton hingegen muss mit sieben Zählern auf Rang 16 schon gegen den Abstieg ankämpfen. Wer sich heute durchsetzt? Rund eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

vor Beginn Spielstätte ist das Anfield Stadium in Liverpool, der Anpfiff ist für 13.30 Uhr angesetzt!

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Liverpool vs. FC Everton!