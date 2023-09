Manchester United: Sancho-Enthüllungen offenbar ohne Rücksprache mit dem Spieler

Trainer Erik ten Hag von Manchester United hat mentale Probleme von Jadon Sancho offenbar ohne Rücksprache mit dem 23-jährigen Spieler öffentlich gemacht. Das berichtet die Daily Mail.

Ten Hag verkündete bei einer Pressekonferenz im Dezember 2022, dass Sancho zu diesem Zeitpunkt aufgrund von "körperlichen und mentalen" Faktoren keine Option für ihn darstelle. Auch wegen einer Verletzung kam Sancho zwischen Ende Oktober vergangenen Jahres und Anfang Februar nicht zum Einsatz

Nach seinem Comeback schrieb er in den sozialen Netzwerken: "Wahnsinn! Ich möchte mich einfach bei allen für die Unterstützung bedanken, die ich in den letzten Wochen erhalten habe, vor allem bei den Fans. Mein Fokus liegt darauf, alles für mein Team und den Verein zu geben. Ich bin so glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen, bis bald."

Nach drei Einwechslungen in den ersten Premier-League-Spielen dieser Saison fehlte Sancho vergangenes Wochenende in Uniteds Kader beim Spitzenspiel gegen den FC Arsenal. Ten Hag begründete seine Entscheidung mit dessen Trainingsleistungen, Sancho selbst bezeichnete sich selbst in einem Social-Media-Post als "Sündenbock".

Zuletzt wurde über einen vorzeitigen Abschied des noch bis 2026 gebundenen Spielers spekuliert. CBS Sports berichtete von einem Angebot des saudi-arabischen Klubs Al-Ettifaq. Ein Wechsel kam vor dem Ende der dortigen Transferphase aber nicht zustande.