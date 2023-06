Obdachlos mit 32: Ex-Supertalent des FC Chelsea ist wegen seiner Alkoholsucht ganz unten angekommen

Jacob Mellis war englischer Junioren-Nationalspieler und bei Chelsea ein großes Talent. Statt der großen Karriere gab es den großen Absturz.

Es gab eine Zeit, da gehört Jacob Mellis zu den größten Talenten in der berühmten Akademie des FC Chelsea und den vielversprechendsten Nachwuchshoffnungen des englischen Fußballs. Er stand 2008 im Finale des FA Youth Cup, trainierte mit den großen Stars der Blues in jener Zeit und hatte eine große Zukunft vor sich. Heute ist davon nicht mehr viel übrige. Mellis ist 32 Jahre alt, alkoholabhängig und obdachlos. In der Daily Mail berichtet er von seinem krassen Absturz.

Mellis, der seit 2021 nicht mehr Fußball gespielt hat, sprach offen über seine Schwierigkeiten im Umgang mit Alkohol: "Während meiner gesamten Karriere war das eine Sache, die mir Probleme bereitet hat. Wenn man trinkt, hat man keine Kontrolle über das, was man tut."

Jacob Mellis: David Luiz bemerkte seine Fahne im Training

"Natürlich hatte das Auswirkungen auf das Training", konstatierte Mellis. "Die Trainer waren nicht glücklich. Ich erinnere mich, dass ich einmal betrunken zum Training erschienen bin. Ich war 19. Steve Holland [Chelseas Assistenztrainer] hat mich reingeschickt." Er habe oft getrunken, wenn er es nicht in den Kader geschafft hatte oder frustriert war.

Auch Mitspielern fiel sein Verhalten auf. So schilderte er einen Vorfall mit Brasiliens Ex-Nationalspieler David Luiz. "Er sprach damals kaum Englisch. Als wir uns aufwärmten gestikulierte er Richtung Nase: 'Hey, hast du was getrunken?' Er wedelte mit seinem Finger, um mir zu signalisieren, dass ich damit aufhören sollte."

Mellis' Probleme waren bei den Blues also bekannt. Der ehemalige Akademie-Leiter Dermot Drummy teilte ihm mit Ashley Cole einen Mentor aus der Profimannschaft zu. "Die Leute dort haben versucht mir zu helfen, da kann ich nicht lügen", so Mellis. "Ich war damals aber vorlaut und arrogant. Ich dachte, ich müsste immer spielen." So habe er seinen Unmut nicht vernünftig kanalisiert.

Der Durchbruch bei Chelseas Profis blieb für den einstigen U19-Nationalspieler (zwölf Einsätze, vier Tore) also aus. Leihgeschäften nach Barnsley und Southampton folgte der endgültige Abschied von den Blues 2012. Mellis spielte später unter anderem noch für Blackpool, Bury und Mansfield, weit weg von Premier League und Champions League.

© getty

Ex-Chelsea-Talent Jacob Mellis macht eine Entziehungskur

Seine Alkoholsucht hat ihn nicht nur die Karriere gekostet. Mittlerweile hat er auch seine Bleibe verloren und keinen festen Wohnsitz. "Ich verbringe jeden Tag damit, darüber nachzudenken, wohin ich eigentlich gehen soll. Ich habe eine Familie, aber ich will ihr nicht zur Last fallen", so Mellis. Er schlafe manchmal auf Sofas von Freunden oder in Hotels, wo Freunde dann die Rechnung übernehmen.

Er ist nun gewillt, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Er hat sich an die Professional Footballers' Association gewandt und wird sich in die Sporting Chance Klinik begeben, um seine Alkoholprobleme zu überwinden.

Sollte das erfolgreich sein, möchte Mellis wieder im Fußball tätig sein. Chelsea half ihm bereits dabei die ersten Schritte auf dem Weg zum Scout zu machen. Er hofft, dass er später als Talentspäher arbeiten kann.