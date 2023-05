Lionel Messi in die Premier League? WM-Star lockt: "Ich kürze mein Gehalt"

Emiliano Martínez möchte mit seinem Nationalmannschaftskameraden Lionel Messi auch bei Aston Villa zusammenspielen. Der Keeper des englischen Traditionsklubs wäre bereit, für den PSG-Stürmer auf Gehalt zu verzichten.

Mit Blick auf Messis schwierige Situation in Paris und dessen ungeklärte Zukunft meinte Martínez bei ESPN: "Wenn Leo dort ausgepfiffen wird, will ich ihn zu Aston Villa holen. Wir werden jeden Tag Mate trinken und jedes Wochenende Asado machen (ein südamerikanisches Grillgericht, Anm. d. Red). Die Leute sollen ihm kleine Flaggen basteln und dafür sorgen, dass er eine gute Zeit hat. Ich werde mein Gehalt kürzen, falls das nötig ist."

Messi wurde bei PSG zuletzt von den eigenen Fans ausgepfiffen. Der Vertrag des Argentiniers an der Seine läuft im Sommer aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Der FC Barcelona, Al-Hilal aus Saudi-Arabien und MLS-Klub Inter Miami bemühen sich um einen ablösefreien Transfer des 35-Jährigen. Gerüchte um ein Interesse Aston Villas an Messi gab es bislang nicht.

Martínez und Messi sind gut befreundet. Mit der Albiceleste gewannen sie im Dezember die Weltmeisterschaft in Katar.

Messi und PSG stehen unmittelbar vor dem Gewinn des Meistertitels in der Ligue 1. Am Samstag reicht beim Auswärtsspiel in Straßburg dazu schon ein Punkt.

Aston Villa hat derweil das Ziel, in der Premier League an den abschließenden beiden Spieltag unter den Top-7 zu bleiben und damit die Teilnahme am Europapokal in der kommenden Saison zu sichern.