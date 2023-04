Thiago Silva macht Ansage an Chelsea-Besitzer: "Wir müssen damit aufhören und uns eine Strategie zurechtlegen!"

Abwehrspieler Thiago Silva vom FC Chelsea hat die Klubbesitzer nach dem Aus im Viertelfinale der UEFA Champions League indirekt für deren Kaufrausch und planloses Vorgehen im Winter kritisiert.

"Ich denke, der erste Schritt ist getan. Ein falscher Schritt, aber er wurde gemacht", sagte Silva nach der Niederlage vom Dienstag gegenüber TNT Sports. "Wir können nicht den Trainern die Schuld geben, wenn wir nicht die Verantwortung übernehmen. Es ist eine schwierige Zeit für den Verein, mit großer Unschlüssigkeit. Wir mussten die Umkleidekabine vergrößern, weil sie nicht zur Größe des Kaders passte."

"Positiv ist, dass wir tolle Spieler im Kader haben, aber andererseits gibt es immer Spieler, die unzufrieden sind. Es wird immer jemanden geben, der sich aufregt, weil nicht alle spielen können. Der Trainer kann aus einem Kader von über 30 Spielern nur elf auswählen - das ist schon hart", so der 38-Jährige weiter. "Einige schaffen es nicht in den Kader, wir haben im Januar acht Spieler verpflichtet. Wir müssen damit aufhören und uns eine Strategie zurechtlegen, sonst werden wir in der nächsten Saison die gleichen Fehler machen."

Trotz einer schwachen Leistung von Real Madrid, das Chelsea eine Reihe von klaren Chancen ermöglichte, konnte Lampards Mannschaft wieder nicht gewinnen - es war die vierte Niederlage im vierten Spiel für die Chelsea-Legende. Während die Suche nach einem Nachfolger für Lampard weitergeht und die Blues angeblich noch vor Saisonende einen Vertrag abschließen wollen, ist Silva der Meinung, dass zuerst die Spieler den Kopf hinhalten müssen.

"Alle reden zu viel über die Ablösung der Trainer. Ich denke, dass wir als Spieler auch die Verantwortung übernehmen müssen", so der Brasilianer. "Wir hatten in dieser Saison drei Trainer und mit Bruno einen vierten, unter dem wir nicht gewinnen konnten. Alle reden über den Trainer, aber wir müssen uns ansehen, was wir falsch gemacht haben, und versuchen, es zu ändern."

Thiago Silva: "Ein sehr trauriger Tag"

Der Verteidiger, der im Februar einen Einjahresvertrag unterschrieben hat und im September 39 Jahre alt wird, könnte dank Chelseas miserablem 11. Platz in der Liga seine letzte Champions-League-Saison bestritten haben.

"Es könnte mein letztes Spiel in der Champions League gewesen sein. Ich habe nur noch ein Jahr Vertrag und meine Karriere neigt sich dem Ende zu. Es ist ein sehr trauriger Tag. Aber ich denke, wir müssen weiterarbeiten und versuchen, bis zum Ende der Saison so viele Spiele wie möglich zu gewinnen", bekräftigte Silva.