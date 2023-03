Premier League: Arsenal baut Vorsprung aus - Klopp holt mit Liverpool auf

Der FC Arsenal hat wieder Kurs auf seinen 14. englischen Fußball-Meistertitel genommen. Zwei Wochen nach der 1:3-Pleite im Spitzenspiel gegen Titelverteidiger Manchester City feierten die Londoner in der Nachholpartie gegen den FC Everton mit 4:0 (2:0) ihren dritten Sieg in Folge und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte aus.

Bukayo Saka (40.) und Gabriel Martinelli (45.+1) sorgten nach großen Anlaufschwierigkeiten in der Schlussphase der ersten Halbzeit für eine beruhigende 2:0-Führung der Gunners, die 2004 zum bislang letzten Mal Meister waren. Martin Ödegaard (71.) und Martinelli (80.) erhöhten nach der Pause.

Jürgen Klopp nähert sich mit dem FC Liverpool wieder den internationalen Plätzen. Eine Woche nach dem ernüchternden 2:5 gegen Real Madrid in der Champions League bezwangen die Reds mit dem deutschen Teammanager in einem Nachholspiel die Wolverhampton Wanderers mit 2:0 (0:0).

Die Europapokalplätze sind nur noch zwei Punkte entfernt, die Champions-League-Ränge sechs Zähler. Virgil van Dijk (73.) und Mohamed Salah (77.) erzielten die Tore. Zuvor war ein Treffer von Darwin Nunez (66.) nach Videobeweis wegen eines Stürmerfouls zurückgenommen worden.

