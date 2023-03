FC Liverpool - Umbruch? Jürgen Klopp braucht nur diesen einen Spieler

Zuletzt wurden immer häufiger Stimmen nach einem Umbruch in Liverpool laut. Klopp braucht aber eigentlich nur einen ganz bestimmten Spieler.

Die Message war deutlich und für alle in Liverpool zu sehen: "FSG out, Klopp in - enough is enough", stand auf einem Banner, das eine Propellermaschine hinter sich herzog. Vor dem Premier-League-Duell des FC Liverpool gegen Manchester United, direkt über dem Stadion an der Anfield Road.

Auch wenn nicht jeder Liverpool-Fan ein Flugzeug mit seiner Meinung in den Himmel schicken kann: Der Inhalt des Banners spricht vielen Anhängern aus dem Herzen. FSG ist die Abkürzung für die Fenway Sports Group aus den USA, die Eigentümer des FC Liverpool. Deren Gebaren geht vielen Fans der Reds auf die Nerven. Erst gab es Meldungen, das Unternehmen wolle den Klub im Sommer verkaufen. Dann ruderte man zurück und erklärte, man führe lediglich Gespräche mit möglichen Investoren. Da war die Unruhe aber schon im Verein.

Jürgen Klopp dagegen versucht in dieser Situation Ruhe auszustrahlen. Auch deshalb genießt der Deutsche immer noch das Vertrauen der Mehrheit der Fans - weit über die Verfasser des Flugzeug-Banners hinaus. Der überdeutliche 7:0-Sieg gegen den zuletzt aufstrebenden Erzrivalen aus Manchester hat dazu natürlich sein Übriges getan. Jetzt sind die wichtigen Champions-League-Plätze wieder in Reichweite.

Als Liverpool vor einigen Wochen noch tiefer im Mittelfeld der Tabelle festhing, wurde von vielen ein großflächiger Umbruch bei den Reds gefordert. Vor allem Klopps Transfers wurden kritisiert.

FC Liverpool: Núñez beweist allen das Gegenteil

Insbesondere Darwin Núñez. Der Stürmer kam vor der Saison für 80 Millionen Euro und wurde von vielen Topteams gejagt - unter anderem dem FC Bayern. Núñez brauchte einige Zeit, um sich an das neue Umfeld zu gewöhnen. Diese Zeit wurde dem 23-Jährigen aber vor allem in den Sozialen Medien nicht gegeben. Dort wurde Núñez schnell als Flop verspottet. Videos wurden gepostet, in denen er im Training meterweit das Tor verfehlte. Der Tenor: Dieser Mann kann nicht Fußball spielen.

Jetzt beweist Núñez allen das Gegenteil. Bei 18 Torbeteiligungen steht der Angreifer aus Uruguay bereits. Gegen ManUnited traf er zweimal. Genau wie Cody Gakpo. Der Niederländer wurde erst nach der WM nach Liverpool geholt und ein paar mittelmäßige Auftritte sorgten gleich für Kritik an dem Transfer.

Heute möchte man den Kritikern sagen: Lasst Klopp in Ruhe! Er weiß schon, was er tut!

Der Deutsche hat die Zukunft der Reds immer mit im Blick. Der Umbau findet nicht radikal statt, sondern Schritt für Schritt und mit Augenmaß. Verrechnet man die Transferausgaben mit den -einnahmen, kommt man in den vergangenen drei Saisons auf folgende negative Differenzbeträge: 57 Millionen, 58 Millionen und 67 Millionen Euro.

FC Liverpool: Klopp braucht nur Bellingham

Das sind vergleichsweise besonnene Ausgaben, wenn man sich die Konkurrenz auf der Insel anschaut. Besonders den FC Chelsea. Hier kam man alleine in dieser Spielzeit auf ein Minus von 543 Millionen Euro. Und steht in der Tabelle schlechter da.

Klopps Liverpooler haben für viel weniger Geld einen qualitativ hochwertigen Kader mit größtenteils jungen Spielern zusammengestellt. Einzig im zentralen Mittelfeld braucht es eine Verjüngungskur. Henderson, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Milner und Fabinho sind 29 oder älter. In der Zentrale gibt es auch zu wenig Konkurrenz. Ein junger, hochveranlagter, dazu noch englischer Mittelfeldspieler steht deshalb auch ganz oben auf der Liverpooler Wunschliste: Jude Bellingham.

Er ist genau der eine Spieler, der Klopp für sein Team der Zukunft noch fehlt. Um Bellingham von Dortmund nach Liverpool zu holen, braucht es zum einen über 100 Millionen Euro Ablöse, die der BVB verlangen wird. Hier müssten die Eigentümer von FSG den Geldbeutel weiter als sonst aufmachen. Und für den ehrgeizigen Bellingham sicherlich die Qualifikation für die Champions League. Diese haben Klopp und sein Team nach dem Triumph über ManUnited wieder selbst in der Hand.

