Das Ende einer Ära? Nicht mit Jürgen Klopp! Die Reaktionen zum historischen Derbysieg

Der FC Liverpool besiegt Manchester United mit 7:0! Ein historischer Derbysieg. Damit melden sich die Reds zurück im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die Reaktionen auf das Spektakel könnten unterschiedlicher nicht ausfallen. Pure Freude bei Jürgen Klopp, Wut bei Erik ten Hag und viel Häme im Netz.

Jürgen Klopp konnte es kaum glauben, Roy Keane war entsetzt - und auch das Netz eskalierte. Hier kommen die Reaktionen zum historischen 7:0-Derbysieg der Reds gegen Manchester United.

© imago images Jürgen Klopp: "Das war der Schub, den wir gebraucht haben" "Ohne Worte. Spektakuläres Fußballspiel. Überragend. Wir haben Top-Fußball gegen ein formstarkes Team gespielt. In der zweiten Halbzeit waren der Anfang und das Ende ziemlich gut. Das ist Fußball, so etwas kann passieren. Das war der Schub, den wir gebraucht haben. Das bringt uns in die richtige Richtung. Jeder muss wissen, dass wir noch da sind. Das war eine Zeit lang nicht der Fall, aber heute Abend haben wir gezeigt, was wir sein können und was wir von jetzt an sein müssen."

© imago images Roy Keane: "Peinlich für die Spieler" "Wenn United nach Anfield kommt, ist jede Logik aus dem Fenster geworfen. Das ist der schwierigste Ort, an den man kommen kann - sie haben weder Stolz noch Kampf gezeigt. Liverpool war absolut erstaunlich, ihr Wille, ihre Energie. Liverpool war wieder in Bestform, aber für United war es ein peinlicher Tag. Ich habe nie geglaubt, dass United in Bestform ist. Sie haben den Teams Chancen gegeben, aber heute hat Liverpool sie nicht vom Haken gelassen. Sie waren kaltschnäuzig und rücksichtslos und haben immer weitergemacht. Die älteren Spieler von Manchester United sind diejenigen, die den Verein heute im Stich gelassen haben. Als Spieler würde man sich verstecken. Es ist peinlich für die Spieler."

© imago images Erik ten Hag: "Ich bin enttäuscht und sauer" "Ich denke, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Ein Fehler in der Grundorganisation kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren wir einfach nicht mehr da. Das war nicht unser Standard. Wir haben nicht als Team gespielt. Das war unprofessionell. Ja [ich bin wütend]. Auf jeden Fall. Ich bin überrascht, weil ich in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe, dass diese Mannschaft widerstandsfähig ist und eine Siegermentalität hat. In der zweiten Halbzeit hatten wir überhaupt keine Siegermentalität. Wir haben uns nicht an den Plan gehalten und unsere Arbeit nicht gemacht. Das war wirklich unprofessionell. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wir uns wieder erholen können. Nach Brentford, nach Manchester City. Das ist definitiv ein starker Rückschlag und inakzeptabel. Ich bin wirklich enttäuscht und wütend darüber. Es ist ein Realitätscheck. Wir müssen das annehmen."

© Twitter Mo Salah schreibt Geschichte! Jürgen Klopp über seinen Spieler: "129 Tore, das ist der Wahnsinn. Was für eine unglaubliche Zahl. Er ist ein besonderer Spieler. Wir wissen ihn jetzt schon zu schätzen, aber in der Zukunft werden die Leute zurückblicken und sagen: 'Wow, wir haben etwas ganz Besonderes erlebt.'"

© Twitter Das Lächeln der Woche

© Twitter Na ja, er sagte ja nicht, wann die Ära zu Ende geht, oder?

© Twitter Demütigung ist wohl das richtige Wort

© Twitter Konkurrenz für das Lächeln der Woche

© Twitter Viel Schlaf wird ten Hag wohl erstmal nicht haben

© Twitter Da wurde der richtige Hebel gefunden