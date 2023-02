Manchester United:Legende Rio Ferdinand schießt gegen Kritiker von Marcel Sabitzer: "Das stinkt!"

Manchester-United-Legende Rio Ferdinand hat seinen Ex-Klub für die Verpflichtung von Marcel Sabitzer gelobt und gleichzeitig gegen die Kritiker des Deals geschossen.

"Ich bin absolut begeistert von der Verpflichtung", sagte der 44-Jährige auf seinem YouTube-Kanal. "Wenn ich auf die Schnelle einen kurzfristigen Ersatz für Eriksen suchen würde, wäre Sabitzer der Spieler, den ich holen würde."

Sabitzer war am Deadline Day vom FC Bayern München zu Manchester United gewechselt, wo er einen Leihvertrag bis zum Sommer unterschrieb. Ex-PL-Spieler Paul Merson hatte die Verpflichtung daraufhin als "Panikkauf" der Red Devils kritisiert. Sabitzer sei lediglich ein "viertklassiger Spieler", so Merson.

Diese Kritik wollte Ferdinand nicht unkommentiert lassen. "Für mich stinkt das nach jemandem, der ihn nicht spielen gesehen hat. Dieser Typ weiß, wie man Fußball spielt", schoss der ehemalige United-Verteidiger in Richtung Merson. Sabitzer sei für Manchester United eine "wirklich gute Verpflichtung. Er ist ein erfahrener Spieler, der in großen Spielen, in der Champions League, gespielt hat."

Bei den Bayern war Sabitzer in der abgelaufenen Hinrunde nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Zwar absolvierte der Österreicher 24 Saison-Einsätze für den deutschen Rekordmeister, jedoch nur in elf Spielen stand er von Beginn an auf dem Platz.