FC Chelsea: Graham Potter stichelt gegen Thomas Tuchel

Fast ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt als Trainer des FC Chelsea hat Graham Potter öffentlich Kritik an seinem Vorgänger Thomas Tuchel geübt.

Bei einer Pressekonferenz der Blues am Freitag holte der Engländer zum Rundumschlag gegen den Deutschen aus und deutete an, dass die schlechten Leistungen des Klubs möglicherweise auch auf dessen Trainingsführung zurückzuführen sind.

"Ich habe mit einigen erfahrenen Spielern gesprochen, sie haben mir gesagt, dass es die schlechteste Vorbereitung war, die sie je gemacht haben." Damit bezog sich Potter auf die Sommer-Vorbereitung Tuchels, der mit den Londonern nicht so gut wie erhofft in die Saison 2022/23 gestartet war.

Auch die Reise in die USA vor Saisonbeginn bewertete Potter kritisch: "Organisatorisch hat die Tour nicht so gut funktioniert, wie sie es sich gewünscht hätten. Ich war nicht dabei, kann es also nicht genau sagen."

Tuchel wurde Anfang September vergangenen Jahres beim FC Chelsea entlassen. In der Tabelle der Premier League standen die Blues zu diesem Zeitpunkt auf Platz sechs, in der Champions League kassierten die Londoner zuvor eine 0:1-Niederlage zum Wettbewerbsauftakt bei Dinamo Zagreb.

Als Nachfolger kam Potter, der für viel Geld aus seinem Vertrag bei Brighton and Hove Albion herausgekauft wurde. Unter dem Engländer läuft es aber auch nicht viel besser, Chelsea gewann nur zwei der vergangenen 14 Partien und steht in der Premier League nur auf Rang zehn. In der Champions League droht nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel das frühe Aus.

Außerdem übte Potter Kritik an der Vereinsführung für die Reisestrapazen. "Viele Reisen, eine andere Zeitzone, ein ganz anderes Temperaturgefühl, enorme Luftfeuchtigkeit, das ist so anstrengend für das erste Training", ergänzte Potter auf der vereinseigenen Homepage. Schließlich sei es eine Vorbereitung, in der man die "Beine irgendwie fit machen muss".

Auch Tuchel selbst hatte den USA-Trip beklagt: "Es ist schon eine ziemliche Herausforderung, nach dem bereits dritten Standortwechsel."

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Chelsea trifft in den nächsten beiden Ligaspielen auf Tottenham und Leeds, ehe am 7. März das Rückspiel gegen Borussia Dortmund ansteht. Drei Siege sind fast schon Pflicht. In der Liga beträgt der Rückstand auf die internationalen Plätze bereits zehn Punkte. Und bei einer Niederlage oder einem Unentschieden gegen den BVB ist die Saison in Europas Königsklasse beendet.