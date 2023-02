FC Chelsea: Todd Boehly plant offenbar Traditionsklub aus der Ligue 1 zu kaufen

Der US-amerikanische Eigentümer des FC Chelsea, Todd Boehly, plant nach seinem Investment in die Blues offenbar einen weiteren europäischen Fußballverein zu übernehmen.

Acht Monate nach seiner ersten Übernahme eines europäischen Fußballvereins plant Todd Boehly nach Informationen der L'Equipe nun den französischen Erstligisten Racing Straßburg im Verbund mit seinen Geschäftspartnern zu erwerben.

Demnach soll der 49-jährige Milliardär bei einem Abendessen mit Straßburgs Präsidenten Marc Keller sein Interesse an einer Übernahme des Ligue-1-Klubs bekundet haben.

Dem Bericht zufolge plant Boehly eine komplette Übernahme mit 100 Prozent der Anteile des Vereins und ist zudem auch daran interessiert, sich dem deutschen Markt anzunähern.

Bei Straßburg soll es mittlerweile seit mehreren Jahren Überlegungen geben, "wie man den Klub am besten langfristig sichern und seine Ambitionen stärken kann." In der aktuellen Saison liegen die Straßburger in der Ligue 1 auf Platz 15 und sind damit akut vom Abstieg bedroht.