FC Arsenal: Wie die Gunners sich Weltmeister Emmanuel Petit schnappten

1997 wechselt Emmanuel Petit von der AS Monaco zum FC Arsenal - dank einer nicht gewollten Hilfe des Erzrivalen Tottenham Hotspur.



In der Premier League gibt es zwischen einigen Vereinen Rivalitäten. Keine ist aber so groß wie die zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur. Die Grundlage dafür wurde vor über 100 Jahren geschaffen, als Arsenal 1913 von seinem ursprünglichen Standort südlich der Themse in Plumstead nach Highbury zog und somit in das eindrang, was Tottenham als sein Territorium ansah.

Seitdem hat sich vor allem zwischen den Fans eine große Feindschaft entwickelt. Die North London Derbys zwischen den Gunners und den Spurs sind für sie die Highlights des Jahres.

Ganz heikel wird es, wenn die beiden Vereine um ein und denselben Spieler buhlen, wie es 1997 bei Emmanuel Petit der Fall. Der Franzose wechselte schließlich zum FC Arsenal - woran der Stadtrivale auf eine kuriose Art und Weise beteiligt war.

Petit führte Gespräche mit Tottenham

Die Spurs wollten den auch wegen seines Pferdeschwanzes bekannt gewordenen Mittelfeldspieler von der AS Monaco verpflichten. Petit weilte bereits in London, um mit dem Vorstandsvorsitzenden der Spurs, Alan Sugar, über einen Wechsel zu sprechen. Tottenham hatte die Rechnung aber ohne den FC Arsenal gemacht.

Die ebenfalls an Petit interessierten Gunners bekamen nämlich Wind von dem Treffen und ließen Petit eine Nachricht zukommen, indem sie ihn aufforderten, nichts zu unterschreiben, bevor er nicht noch die Meinung von Arsenal-Manager Arsène Wenger gehört habe.

Damit vereitelten die Gunners den bereits so gut wie feststehenden Wechsel von Petit zu Tottenham Hotspur. An Wenger, der Arsenal seit 1996 trainierte, hatte Petit gute Erinnerungen. Wenger war es nämlich, der Petit bei der AS Monaco gefördert und zu einem großen Spieler gemacht hatte.

© getty

Spurs bezahlten Petits Taxi zu Wenger

Jetzt war Petit an der Reihe. Er teilte Sugar mit, dass er in seinem Hotel noch etwas Zeit benötige, um über den Wechsel nachzudenken. Diesen Wunsch erfüllte Sugar seinem Top-Kandidaten. Noch besser: Er bezahlte Petit sogar das Taxi zu dessen Hotel.

Petit dachte aber gar nicht daran, zu seinem Hotel zu fahren. Er leitete das Taxi zu Wengers Haus in London um. Dort wurde er von David Dein, dem stellvertretenden Vorsitzenden des FC Arsenal, empfangen. Dieser erklärte ihm, dass Wenger ihn unbedingt haben will und tütete schließlich den Transfer für 3,5 Millionen Pfund ein - während die Spurs auf eine positive Nachricht von Petit warteten.

Petit: Dank Tottenham zu Arsenal

"Es war das erste Mal, dass ich David Dein getroffen habe und Tottenham hat das Taxi bezahlt, um mir zu helfen, bei Arsenal zu unterschreiben. Das ist jetzt Teil der Legende", sagte Petit 2018. "Ich kannte die Rivalität, wusste aber nicht, wie groß sie war. David Dein liebt diese Geschichte - mehr als 20 Jahre später erzählt er sie immer noch!", so Petit weiter.

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Mit dem Wechsel zum FC Arsenal hatte Petit scheinbar die richtige Entscheidung getroffen. In seiner ersten Saison in England gewann Arsenal das Double aus Meisterschaft und Pokal. 1998 setzte er seiner Karriere mit dem WM-Titel mit Frankreich die Krone auf.