PSG: Transfer von Pablo Sarabia zu den Wolverhampton Wanderers ist perfekt

Stürmer Pablo Sarabia verlässt Paris Saint-Germain und wechselt zu den Wolverhampton Wanderers. Beide Vereine bestätigten den Deal am Dienstagabend.

Die Ablöse für den Spanier liegt bei fünf Millionen Euro und damit deutlich unter jenen 18 Millionen Euro, die PSG 2019 für ihn hinblätterte.

Sarabia wurde bereits seit einigen Tagen als Neuzugang bei den in der Premier League kriselnden Wolves gehandelt. Beim englischen Tabellen-16. trifft er auf Landsmann und Teammanager Julen Lopetegui. Mit Adama Traoré und Jonny Otto stehen zwei weitere Spanier in Wolverhamptons Kader.

Sarabia, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, unterzeichnete einen bis 2025 gültigen Vertrag. Nach Mario Lemina (OGC Nizza) und Matheus Cunha (Atlético Madrid) ist der 30-Jährige bereits der dritte Transfer der Wolves in dieser Wechselperiode. Am Dienstagabend war er bereits beim FA-Cup-Spiel seines neuen Klubs gegen den FC Liverpool als Zuschauer im Stadion.

In Paris Saint-Germains Luxuskader hatte Sarabia nur die Rolle der Teilzeitkraft inne. Zwar kam er in dieser Saison auf 25 Einsätze in Pflichtspielen, allerdings absolvierte er nur eine Partie über die volle Distanz. Dabei gelangen ihn zwei Tore und ein Assist. Bei der WM in Katar lief er einmal als Joker für für die Furía Roja auf.

Sarabia wurde in der Jugend Real Madrids ausgebildet, schaffte dort aber den Durchbruch bei den Profis nicht. Jener gelang ihm nach seinem Wechsel zum FC Getafe 2011. 2016 wechselte der 26-fache Nationalspieler für eine Million Euro zum FC Sevilla, ehe es 2019 für besagte 18 Millionen Euro an die Seine ging. Die Saison 2021/22 verbrachte der Rechtsaußen auf Leihbasis in Portugal bei Sporting CP.