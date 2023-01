Manchester United trifft im FA Cup heute live auf den FC Everton. Wo Ihr das Spiel der Red Devils gegen die Toffees live im TV und Livestream sehen könnt, wo die FA-Cup-Partie übertragen wird, zeigt Euch SPOX hier.

Manchester United trifft im heimischen Old Trafford auf den FC Everton. Die FA-Cup-Partie wird um 21 Uhr angepfiffen. Der FA Cup geht in der 2022/23 in die 142. Auflage und ist weltweit das älteste Pokalturnier.

ManUnited ist seit dem Start nach der WM 2022 in Katar in guter Form und hat bisher alle Spiele gewonnen. Zuletzt gab es gegen den AFC Bournemouth ein souveränes 3:0. Nun stehen zwei Pokalspiele auf dem Plan. Zunächst gegen den FC Everton im FA Cup, dann am Dienstag, den 10. Januar im Viertelfinale des League Cups gegen Charlton Athletic.

Anders ist die Form des FC Everton zu bewerten. Seit dem Wiederbeginn konnten die Toffees kein Spiel gewinnen und verloren zuletzt gegen Brighton & Hove Albion mit 1:4. Viel wichtiger dürfte dem Liverpooler Klub das darauffolgende Spiel in der Premier League gegen den FC Southampton sein.

Everton befindet sich bereits jetzt im bitter harten Abstiegskampf. Mit Southampton kommt am 14. Januar der Tabellenletzte in den Goodison Park. Dennoch wäre ein Weiterkommen wohl besonders für die mentale Komponente wichtig.

Wo die Partie Manchester United vs. Everton heute live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Manchester United vs. Everton, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream

Die Premier League ist fest bei Sky beheimatet. Falls Ihr aber kein Sky-Abo habt, könnt Ihr den englischen Pokalwettbewerb FA Cup bei DAZN verfolgen.

Für die Übertragung gibt es zwei Optionen: über Pay-TV könnt Ihr auf dem linearen Sender DAZN 2 sehen oder Ihr streamt die Partie über die DAZN-App oder Browser. Das Moderatorenteam bleibt auf beiden Kanälen gleich. Max Siebald begleitet als Kommentator gemeinsam mit Experte Sascha Bigalke das Match.

Falls Ihr Lust auf noch mehr Sport habt, seid Ihr bei DAZN genau richtig. Dort seht Ihr alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga, die Champions League, Ligue 1, Primera Division und Serie A, aber auch diverse weitere Sportarten und -events.

Schon ab 29,99 Euro pro Monat oder im Jahresabo 24,99 Euro monatlich könnt Ihr unbegrenzt Sport verfolgen. Hier gelangt Ihr direkt zum Angebot.

© getty Der englische Nationaltorhüter Jordan Pickford musste zuletzt in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion ganze vier Mal hinter sich greifen.

Manchester United vs. Everton, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Begegnung : Manchester United vs. FC Everton

: Manchester United vs. FC Everton Wettbewerb : FA Cup

: FA Cup Runde : 3

: 3 Datum : 6. Januar 2023

: 6. Januar 2023 Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Old Trafford, Manchester

: Old Trafford, Manchester TV: DAZN 2

Livestream : DAZN

: Liveticker: -

Manchester United: Die nächsten fünf Spiele

Datum Gegner Ort Wettbewerb 10. Januar 2023, 21 Uhr Charlton Athletic Old Trafford, Manchester League Cup 14. Januar 2023, 13.30 Uhr Manchester City Old Trafford, Manchester Premier League 22. Januar 2023, 17.30 Uhr Arsenal London Emirates Stadium, London Premier League 02. Februar 2023 Crystal Palace Old Trafford, Manchester Premier League 11. Februar 2023 Leed United Elland Road, Leeds Premier League

