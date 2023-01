Manchester United: Verlässt Harry Maguire die Red Devils per Leihe im Winter?

West Ham United denkt auf der Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger offenbar über Harry Maguire nach. Wie der Mirror berichtet, sei der 29-Jährige von Manchester United ein möglicher Leihkandidat in der laufenden Transferperiode.

Maguire ist bei den Red Devils zwar Kapitän, hat seit geraumer Zeit seinen Stammplatz aber verloren. Der englische Nationalspieler gilt als Verkaufskandidat und der Klub ist sich bewusst, dass man mit Maguire ein ordentliches Minusgeschäft machen wird. Der Abwehrspieler kam 2019 für 87 Millionen Euro Ablöse von Leicester City.

Dem Bericht zufolge ist es denkbar, dass Maguire im Winter verliehen wird, ehe er im Sommer dann endgültig verkauft werden soll. In Manchester läuft sein Vertrag noch bis 2025.

In der laufenden Saison kam Maguire für United in 15 Pflichtspielen zum Einsatz. Seit seinem Wechsel 2019 stand er in 159 Partien für den englischen Rekordmeister auf dem Platz, einen Titel konnte er in dieser Zeit nicht gewinnen.