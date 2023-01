Der FC Liverpool trifft heute in der 3. Runde des FA Cups auf die Wolverhampton Wanderers. Das gesamte Pokalspiel begleitet SPOX für Euch im Liveticker.

In der 3. Runde des FA Cups kommt es am heutigen Dienstag zum Entscheidungsspiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool. Welche Mannschaft am Abend in die nächste Pokalrunde einziehen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FA Cup: Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Wolverhampton Wanderers und der FC Liverpool treffen sich heute zum Wiederholungsspiel im FA Cup. Das erste Duell der beiden Teams in der 3. Runde endete am 7. Januar mit einem 2:2-Unentschieden. Erreicht Titelverteidiger Liverpool heute mit einem Sieg die nächste Pokalrunde?

Vor Beginn: Die Partie in der 3. FA-Cup-Runde startet um 20.45 Uhr im Molineux Stadium in Wolverhampton.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool.

FA Cup: Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Wolverhampton Wanderers: Sarkic - Semedo, Collins, Toti, Ait-Nouri - Lemina, Neves, Nunes - Traore, Jimenez, Hwang

Sarkic - Semedo, Collins, Toti, Ait-Nouri - Lemina, Neves, Nunes - Traore, Jimenez, Hwang FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Konate, Tsimikas - Keita, Fabinho, Elliott - Salah, Gakpo, Carvalho

FA Cup: Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Das FA-Cup-Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool zeigt DAZN am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Im TV seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 20.40 Uhr auf DAZN 2. Uli Hebel ist für den Sender als Kommentator im Einsatz.

In der DAZN-App findet Ihr den Livestream der FA-Cup-Begegnung zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

FA Cup: Die heutigen Begegnungen im Überblick