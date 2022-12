Premier League, Boxing Day: Tottenham Hotspur strauchelt trotz Kane-Rekord

Tottenham Hotspur hat zum Auftakt des traditionellen Boxing Days in der Premier League einen Punkt im Londoner Stadtderby beim FC Brentford gerettet. Später sind unter anderem noch der FC Liverpool und der FC Arsenal im Einsatz.

Mit einem Sieg bei Leicester City kann Newcastle United zumindest vorerst an Manchester City vorbeiziehen. Hier geht's zum Liveticker.

Das Team um den tragischen England-Helden Harry Kane (von den Brentford-Fans beim ersten Ballkontakt mit "You let your country down"-Gesängen bedacht) erkämpfte beim Überraschungsteam, das zuletzt Meister Manchester City bezwungen hatte, dank zweier WM-Fahrer ein 2:2 (0:1). Dennoch verpassten die Spurs den Sprung auf Platz drei.

Brentford muss damit weiter auf seinen ersten Sieg gegen Tottenham seit 1948 warten. Der gebürtige Hamburger Vitaly Janelt (10.) und Torjäger Ivan Toney (54.) trafen jeweils per Abstauber für die Gastgeber, Kane (65.) und der Ex-Münchner Pierre-Emile Höjbjerg (71.) glichen aus.

Bei den Gästen, die nach der Pause immer stärker wurden, standen unter anderem die fünf Katar-Teilnehmer Kane, Eric Dier (beide England) Heung-Min Son (Südkorea), Ivan Perisic (Kroatien) und Höjbjerg (Dänemark) in der Startelf.

Kane sicherte sich mit seinem Treffer zudem einen Rekord: Mit zehn Toren an einem Boxing Day ist er nun alleiniger Rekordschütze, Robbie Fowler war neunmal erfolgreich. Erstmals traf Kane 2014 gegen Leicester, es folgte unter anderem ein Dreierpack 2017 gegen Southampton.

Premier League, Boxing Day: Alle Partien im Überblick