FC Liverpool - Jürgen Klopp über Jude Bellingham: "Einfach herausragend"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat von den Qualitäten von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham geschwärmt und zudem gemahnt, den Druck auf den 19-Jährigen nicht mit horrenden Ablöse-Erwartungen immer größer werden zu lassen.

"Er ist ein richtig guter Spieler. Was soll ich sagen? Ich habe das seit seinem Durchbruch in Dortmund gedacht. Jeder wusste es schon, aber ich habe keine Ahnung, was die WM in Sachen Geld bedeutet", führte Klopp aus.

Bellinghams gute Leistungen bei der WM in Katar ließen den Marktwert des englischen Nationalspielers weiter steigen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025, in Dortmund soll man erst ab einer Ablöse von 150 Millionen Euro bereit für einen Verkauf seines Juwels sein.

Klopp, dessen Reds neben anderen Schwergewichten wie Manchester City, Chelsea oder Real Madrid immer wieder als Interessent gehandelt werden, betonte: "Wenn wir ihm alle einen Gefallen tun wollen, dann denke ich wirklich, dass wir nicht so viel über Geld sprechen sollten. Ich meine das von einem englischen Standpunkt aus. Legt ihm bei seiner Entwicklung keine Hindernisse in den Weg."

Bellingham war im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Brimingham City nach Dortmund gewechselt. Beim BVB ist er längst einer der absoluten Schlüsselspieler, in der laufenden Saison steht er bei neun Toren und drei Vorlagen in 22 Einsätzen.